Helicóptero de Pitt e Angelina aterrissa ilegalmente na Índia Os atores Angelina Jolie e Brad Pitt enfrentam novos problemas na Índia, aonde chegaram há duas semanas para rodar A Mighty Heart, depois de as autoridades de Jodhpur, no norte do país, denunciarem que seu helicóptero aterrissou ilegalmente nas instalações de um hotel de luxo. O jornal The Times of India informa nesta sexta-feira que, segundo fontes oficiais, o helicóptero que transportava o casal "aterrissou nas instalações do hotel Umaid Bhawan Palace, em Jodpur, sem permissão das autoridades do aeroporto". O piloto utilizou "o pretexto de uma aterrissagem de emergência", mas as autoridades competentes não foram informadas da manobra, afirma o jornal. Por enquanto, as autoridades estudam os detalhes do caso, antes de tomar qualquer medida. Desde que chegou à Índia, o casal conhecido como "Brangelina" tem enfrentado diversos problemas, com incidentes entre seus guarda-costas e os paparazzi que seguem seus passos. O longa, protagonizado por Angelina e produzido pela empresa de Pitt, Plan B, está sendo rodado em meio a um forte esquema de segurança. Angelina e Pitt estão na cidade de Pune, perto de Mumbai, para rodar o filme, dirigido pelo britânico Michael Winterbottom, que se baseia no livro que Mariane, a viúva do jornalista (papel de Angelina), escreveu sobre seu marido. Ainda não se sabe quando o longa entrará em cartaz. Pearl trabalhava para o jornal The Wall Street Journal quando foi seqüestrado e degolado em Karachi, em 2002, enquanto fazia um trabalho de investigação após os atentados de 2001 nos Estados Unidos. Os atores estão na Índia com os três filhos: o cambojano Maddox, a etíope Zahara e Shiloh Nouvel - a única filha biológica dos dois - que nasceu em maio, na Namíbia.