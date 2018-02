Helen Mirren receberá prêmio da academia europeia

LONDRES - A atriz britânica Helen Mirren vai receber um prêmio pelo conjunto da obra da Academia de Cinema Europeia quando forem entregues os prêmios de cinema anuais em dezembro, disse a organização nesta terça-feira, 25.

A atriz de 67 anos, mais conhecida por sua intepretação premiada com o Oscar da rainha Elizabeth em A Rainha, vai participar da cerimônia de premiação a ser realizada em 1º de dezembro, em Malta.

"Foi descobrindo a imensa diversidade da indústria cinematográfica europeia que me deu um amor duradouro e respeito pela forma de arte", disse Mirren, em resposta ao anúncio da honra pelo Conjunto da Obra Europeia no Mundo do Cinema.

"Este prêmio é, portanto, uma honra muito significativa", acrescentou em um comunicado. "Eu teria orgulho de ser considerada como atriz na tradição europeia."

Mirren começou sua carreira no cinema no final dos anos 1960, com títulos como A Idade da Reflexão de Michael Powell, e firmou sua reputação em 1980 com o filme de gangster Caçada na Noite, estrelado também por Bob Hoskins.

Ela se tornou uma figura bem conhecida na Grã-Bretanha por seu trabalho na série de televisão policial "Prime Suspect", que também lhe valeu diversos prêmios.

Em As Loucuras do Rei George (1994) ela interpretou a rainha Charlotte, mas foi 14 anos mais tarde, no papel de outra rainha, Elizabeth 2o, que ela se firmou no topo de sua profissão.

Seu retrato da monarca britânica atual lhe valeu um Oscar de melhor atriz, e ela foi nomeada para o mesmo prêmio novamente por A Última Estação.

Mirren vai interpretar a rainha no palco em uma peça escrita pelo roteirista do filme que lhe rendeu o Oscar, Peter Morgan. The Audience estreia em Londres em 2013.