Helen Mirren estará no elenco de 'Velozes e Furiosos 8'

LOS ANGELES - A atriz britânica Helen Mirren vai participar do oitavo filme da série de ação Velozes e Furiosos, ela afirmou em entrevista publicada nesta quinta-feira, 16, na revista Elle.

"Quero fazer cinema e teatro, mas o cinema é particularmente relevante. Gosto que seja sério, mas é claro que, dito isso, farei Velozes e Furiosos 8 pelo gosto de fazer cinema", disse. "Assim quero: alguns filmes divertidos e alguns relevantes, sérios importantes", detalhou Helen Mirren, que venceu o Oscar de melhor atriz por A Rainha (2006).

A saga multimilionária, intitulada Velozes e Furiosos 8, terá sua estreia em 14 de abril de 2017. O diretor do novo filme será F. Gary Gray, que assina Straight Outta Compton - A História do N.W.A. (2015). Além de Helen Mirren, estarão no elenco os atores Vin Diesel, Dwayne Johnson, Kurt Russel e Jason Statham.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra novidade de Velozes 8 é a participação da atriz Charlize Theron, que vai se juntar ao rol de vilãs do filme. O novo volume também será o primeiro sem o ator Paul Walker, que morreu em decorrência de um acidente de automóvel em 2013. Já estão previstas ainda as sequencias nove e dez de Velozes e Furiosos para, respectivamente, 2019 e 2021.