Heath Ledger recebe prêmio póstumo na Austrália

O ator australiano Heath Ledger, que morreu em janeiro devido a uma overdose acidental de medicamentos, recebeu um prêmio Chauvel do Festival Internacional de Cinema de Brisbane, anunciou nesta sexta-feira, 18, o ministro da Cultura do estado australiano de Queensland, Rod Welford. Veja também: Candidato ao Oscar, Coringa de Ledger deve lotar cinemas Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme de Batman "Muitas pessoas ao longo dos anos deram atenção à indústria cinematográfica australiana, bem através de suas conquistas pessoais ou com seu apoio constante e inquebrantável", disse Welford, segundo o jornal The Australian. "Heath Ledger fez ambas as coisas, e sua morte revelou o muito que era amado e apreciado, não só por seus fãs, mas por toda a comunidade cinematográfica australiana", acrescentou Welford. O anúncio do prêmio póstumo, que será entregue a seus parentes em 7 de agosto, coincide com a estréia mundial de Batman - O Cavaleiro das Trevas, na qual Ledger interpreta o vilão Coringa.