Heath Ledger é confirmado como Coringa em Batman O ator Heath Ledger foi oficialmente convidado para desempenhar o papel do Coringa, na seqüência de Batman Begins, segundo publicou o site do jornal El Clarín. O filme vai ser novamente dirigido por Christopher Nolan e também estrelado por Christian Bale. O filme, que deve se chamar The Dark Knight, começará a ser produzido no início de 2007 e tem lançamento previsto para julho do ano seguinte. De acordo com o El Clarín, Ledger foi escolhido para ser Joker, o Coringa, porque o diretor queria alguém que fosse, além de talentoso, destemido. As especulações de que o ator participaria da novo filme da série Batman começaram a surgir há cerca de três semanas, durante a Comic-Con International, maior convenção sobre histórias em quadrinhos do mundo que acontece todo ano em San Diego, nos Estados Unidos. O boato alastrou-se pelos principais sites que cobriram o evento, como o Comicbook. Heath Ledger, que ganhou fama internacional atuando no papel do filho de Mel Gibson em O Patriota (2000) concorreu, este ano, ao Oscar de melhor ator por O Segredo de Brokeback Mountain. O polêmico filme do taiwanês Ang Lee conta a história de amor entre dois caubóis, Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennie Del Mar (Heath Ledger) e era o favorito do Oscar, mas acabou perdendo para Crash - No Limite, de Paul Haggins. Confira o que os fãs da comunidade do Orkut Batman Brasil acharam sobre o novo Coringa Se Christopher Nolan acredita que Heath Ledger é perfeito para o papel do Coringa, os fãs do super-herói que integram a comunidade do site de relacionamentos Orkut Batman Brasil, que tem 24.516 membros, ficaram bastante surpresos com o novo intérprete do vilão. "O Jack Nicholson era gordo e careca, bem diferente do Coringa do gibi. Acho que tem que dar uma chance pro cara, ele parece ser bom". Outro assina embaixo: "Eu confio nele! Boto fé". Nem todos se mostraram otimistas. "Decepção. Eu tinha esperança que fosse só um boato maluco, mas é sério. Deixaram de lado atores como Paul Bettany, Hugo Weaving, Paul Reubens, Lachy Hulme, Johnny Depp, Adrien Brody, Crispin Glover e Vincent Cassel", desabafou um dos fãs, inconformado. "Existem um milhão de atores mais gabaritados que dariam a vida pra ser o Coringa", reclamou outro. "Vale lembrar que a galera também teve uma reação negativa quando Cillian Murphy foi anunciado como Espantalho... ou quem não se lembra quando Ian McKellen foi anunciado como Magneto?", afirma outro membro da comunidade, apostando em Ledger.