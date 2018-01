HBO2 exibe <i>Diários de Motocicleta</i>, de Walter Salles Ao contrário do que ainda pensam muitos, Diários de Motocicleta (19h45 na HBO2), o premiado longa de Walter Salles, não retrata a vida de Che Guevara. O que está em foco é a formação do caráter do garoto duro e sem grana que quer conquistar a América, ou melhor, percorrê-la em uma motocicleta. Esse garoto ainda era Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), o personagem central desse belo, ainda que imperfeito, road movie. Diários revela o jovem que Guevara foi antes de se tornar o mito histórico e guerrilheiro Che que, ao lado de Fidel Castro, forjou e deu cabo à Revolução Cubana, de 1959. Os diários do filme contam a viagem que Ernesto fez de janeiro a julho de 1952, quando tinha 23 anos, ao lado do melhor amigo, o biólogo Alberto Granado. Não só um ano se passa, mas uma era. O jovem Guevara completa seus 24 anos leprosário de San Pablo, na Amazônia peruana, totalmente transformado pelas experiências que, certamente, foram definitivas para que ele consolidasse sua visão de mundo e sua paixão pelo, antes de tudo, forte povo latino-americano. Salles foi muito feliz na escolha de seu elenco. Ernesto é lindamente vivido pelo mexicano Gael García Bernal e Granado ganhou a bela interpretação do argentino Rodrigo de la Serna.