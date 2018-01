HBO Plus exibe <i>O Talentoso Ripley</i>, com Matt Damon O diretor Anthony Minghella recebeu diversos elogios quando apresentou seu filme O Talentoso Ripley, versão livre da obra da escritora Patricia Highsmith - o longa foi considerado superior a O Paciente Inglês, seu trabalho anterior, vencedor do Oscar de melhor filme. Todos os detalhes, porém, não foram suficientes para impedir uma divisão de opinião quanto a um aspecto essencial da história: a sensualidade. E, como principal culpado, foi apontado o ator Matt Damon, no papel de Ripley. O filme, que será exibido nesta quarta-feira pelo HBO Plus e (TVA) às 19h45, é inevitavelmente comparado a O Sol por Testemunha, que René Clement rodou em 1959. Nele, Ripley é interpretado por Alain Delon, que apresenta uma sedutora e necessária ambivalência - o filme conta a história de um jovem inescrupuloso que faz amizade com um jovem milionário, Philip Greenleaf, e está disposto a tudo para ter a mesma vida despreocupada e confortável, ou seja, dinheiro e o amor da mulher por quem ele está apaixonado. Patricia Highsmith dizia que nunca houve um Ripley mais talentoso do que Delon - a comparação é, de fato, desfavorável para Damon, mas não o suficiente para obstruir completamente a atenção do espectador.