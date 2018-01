HBO exibe <i>Em Busca da Terra do Nunca</i>, de Marc Foster Temas como criatividade e morte são tratados pelo diretor Marc Foster em Em Busca da Terra do Nunca - e voltariam a ser tratados por ele em Mais Estranho Que a Ficção. Em Busca da Terra do Nunca põe Johnny Depp na pele de James M. Barrie, o autor de Peter Pan, e o que o filme conta é justamente o processo criativo desse clássico da literatura, que inspirou uma animação imortal da Disney. Infeliz no casamento, Barrie liga-se a uma jovem viúva e a seus filhos e o caçula termina lhe oferecendo a base para o menino que nunca cresce. Kate Winslet e Julie Christie (como a mãe dela) são as presenças femininas. Dustin Hoffman faz um pequeno papel. O filme passa às 19 horas no canal HBO, com reprise às 22 horas no HB2.