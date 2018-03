Harvey Weinstein processa The Weinstein Co

A companhia de cinema The Weinstein Co foi processada nesta quinta-feira, 26, por seu fundador e ex-co-presidente Harvey Weinstein, que busca informações que possam ajudar a defendê-lo contra acusações de abuso sexual e também ajudar a defender a companhia contra possível responsabilidade.

Em processo preenchido no Tribunal de Chancelaria de Delaware, Weinstein disse precisar de informações para evitar que a companhia, que ele e seu irmão continuam sendo os maiores investidores, seja prejudicada por acordos legais não justificados.

Representantes de Weinstein e da The Weinstein Co não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A The Weinstein Co tem sido uma das forças mais influentes de Hollywood desde seu lançamento, em outubro de 2005, e produziu e distribuiu filmes como O Discurso do Rei e O Lado Bom da Vida.

* Weinstein Company enfrenta processo por acusações de abuso sexual de Harvey Weinstein

O jornal The New York Times relatou anteriormente neste mês que Weinstein, de 65 anos, havia feito oito acordos anteriores não divulgados com mulheres que lhe acusaram de abuso sexual e contato físico indesejado.

A revista The New Yorker relatou que 13 mulheres haviam se queixado de abusos ou assédios cometidos por Weinstein.

Na terça-feira, uma atriz que acusa Weinstein de abuso sexual entrou com processo de negligência contra a companhia, dizendo que a The Weinstein Co estava ciente de que Weinstein havia entrado em acordos por outras acusações de assédio e abuso e não deveria ter deixado que ela se encontrasse privadamente com o produtor de cinema em um quarto de hotel.