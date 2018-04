Harry Potter volta aos cinemas com garantia de boa bilheteria

"Harry Potter e o Enigma do Príncipe" chegará aos cinemas em 15 de julho, prometendo muita ação, batalhas tenebrosas com as forças do mal, clima de romance na escola Hogwarts de magia e a morte prevista de um personagem importante.

A espera tem sido longa para os fãs de Harry Potter em todo o mundo, que acompanharam o destino de Harry e seus amigos ao longo dos sete livros best-sellers da escritora britânica J.K. Rowling.

A Warner Bros. adiou o lançamento de "Enigma do Príncipe", previsto inicialmente para 2008, deixando um intervalo de dois anos desde o quinto filme, "Harry Potter e a Ordem da Fênix", e o último livro da série, "Harry Potter e as Relíquias da Morte."

Os lançamentos de livros e filmes de Harry Potter são grandes acontecimentos para o setor do entretenimento, tanto pela paixão dos fãs pelas histórias, apelidada de "Pottermania", quanto pelo dinheiro gerado.

Os sete livros de Harry Potter, que começaram a sair em 1997, já venderam mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo e converteram Rowling em fenômeno multimilionário do mundo editorial.

NÚMEROS MÁGICOS

Os cinco filmes lançados até agora já geraram 4,5 bilhões de dólares em vendas de ingressos, e especialistas vêem poucas razões para duvidar que o sexto filme renda entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares -- um valor enorme para um único filme.

O fato de que a história de Potter já chegou ao fim pode levar alguns fãs a perder o interesse, mas, segundo a MovieTickets.com, as vendas antecipadas de ingressos nos EUA estão fortes.

O último livro da série está sendo transposto para o cinema em dois filmes. A primeira parte está prevista para ser lançada em novembro de 2010, e a segunda, em julho de 2011.

Em "O Enigma do Príncipe", o diretor de Hogwarts, Dumbledore, quer preparar Harry Potter para o confronto final com o malévolo lorde Voldemort, que procura reforçar seu domínio sobre os mundos dos magos e dos não magos, ou "trouxas".

O clima de romance também estará no ar. Harry (Daniel Radcliffe) se sente atraído por Ginny, Ron (Rupert Grint) atrai a atenção de Lavender Brown, e Hermione (Emma Thompson) morre de ciúmes.

"É tudo sobre sexo, drogas e rock 'n'roll", disse ao Daily Telegraph o diretor britânico David Yates. "Ou, pensando bem, podemos tirar as 'drogas' da equação. Este filme é mais sobre sexo, poções mágicas e rock 'n' roll".

Yates dirigiu "A Ordem da Fênix" e está dirigindo os dois filmes "Relíquias da Morte".