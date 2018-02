Harry Potter já arrecadou US$ 25 milhões nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Harry Potter e As Relíquias da Morte PT. 2 estreia mundialmente nesta sexta-feira, 15, e, antes mesmo de entrar em cartaz, já teria arrecadado US$ 25 milhões só nos Estados Unidos. Segundo a Warner Bros., esse número equivale a ingressos de pré-venda no país. A produtora espera que o longa arrecade, no fim de semana de estreia, entre US$ 130 e US$ 140 milhões, mas acredita que há possibilidade de Harry Potter ultrapassar o recorde de Batman: O Cavaleiro das Trevas (US$ 158 milhões), de 2008.

O filme também teria quebrado o recorde de maior número de salas de exibição em 3D da história. O longa será exibido em 4.375 cinemas somente nos EUA no dia de lançamento e em 3 mil sessões em três dimensões. Segundo o Deadline.com, o filme já teria vendido mais entradas 3D pelo site Fandango que qualquer filme lançado no ano todo nos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda não há dados oficiais de bilheterias no Brasil, mas várias sessões para o filme durante toda a semana que vem já estão esgotadas, de acordo com sites de cinemas e venda de ingresso.

Estreia no Brasil. Tom Felton, que interpreta o vilão Draco Malfoy em Harry Potter, desembarca nesta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro para participar da première de Relíquias da Morte PT. 2, capítulo final da saga.

A festa acontecerá no Morro da Urca, às 20h horas. O filme será exibido em seguida, para convidados e fãs que compraram ingressos. O ator deve ficar no País até sábado. Em sua página oficial no Twitter , Felton disse que está empolgado com a visita. "Rio = animado", publicou nesta manhã. Foi através do microblog que o artista revelou que vinha ao Brasil. Há alguns dias, Tom Felton publicou: "Contagem regressiva para o Rio! Estou tão empolgado para explorar!". Será a primeira visita do britânico à terra brasileiras.