´Harry Potter´ fecha Metrô de Londres; ator estréia no teatro A filmagem de uma cena do próximo filme da saga de Harry Potter obrigou uma estação do metrô de Londres a fechar as portas neste domingo, por causa do assédio dos fãs. Ainda assim, o ator Daniel Radcliffe, que interpreta o jovem mágico, quer ser visto de outra forma pelo público. Aos 17 anos, ele sobe no próximo domingo no palco da peça vencedora do prêmio Tony, Equus, e ficará nu em uma de suas cenas. Nas gravações do filme, a estação de Westminster, próxima ao Big Ben e ao Parlamento, foi tomada pelos atores, entre eles Radcliffe, e pela equipe técnica que participa da filmagem de Harry Potter e a Ordem da Fênix. No livro homônimo, Potter viaja de metrô com Arthur Weasley, pai de seu melhor amigo, ao Ministério da Magia. Segundo o jornal Evening Standard, milhares de pessoas foram afetadas pelo fechamento da estação, por onde passam três linhas do metrô londrino. Não é a primeira vez que um filme da saga Harry Potter é rodado na capital britânica. A Plataforma Nove e Meia, onde o aprendiz de bruxo pega o Hogwarts Express para ir ao colégio, fica na estação londrina de King´s Cross. De mágico a jovem com obsessão erótica por cavalos Daniel Radcliffe vai mudar completamente de papel. Deixa o jovem mágico que encanta multidões pelo mundo todo, para atuar diante do pequeno público de um teatro, interpretando na peça Equus, um "jovem rapaz que tem uma obsessão erótica e religiosa por cavalos", segundo a revista Newsweek na edição que chega às bancas nesta segunda-feira. "Parte de mim quer mexer com a percepção das pessoas", disse Radcliffe em entrevista à revista, realizada nos sets de filmagem de Harry Potter e Ordem da Phoenix. O longa de David Yates tem ainda no elenco os atores Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes e Gary Oldman, e tem estréia prevista para 2007. "É uma peça desafiadora, e se eu der conta - nós ainda não sabemos se eu consegui - espero fazer as pessoas pensarem ´talvez ele seja capaz de interpretar outros personagens, além de Harry´", disse o ator sobre Equus. Daniel Radcliffe foi "descoberto" há sete anos durante um teste em um teatro de Londres e é conhecido por interpretar nas telonas o bruxinho da saga escrita por J.K. Rowling. A escritora está atualmente finalizando o sétimo e último livro da série.