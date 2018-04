Harry Potter fatura US$ 315 mi nos primeiros cinco dias nos EUA

O filme 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe', o sexto da série adaptada dos livros da escritora britânica J. K. Rowling, arrecadou mais de US$ 158 milhões (cerca de R$ 315 milhões) nas bilheterias dos EUA em seus primeiros cinco dias de exibição, segundo informou nesta terça-feira, 21, o site Hollywood.com. Embora o valor esteja abaixo do estimado, ainda é superior ao filme anterior do bruxo adolescente.

Há dois anos, o quinto filme da série, 'Harry Potter e a Ordem da Fênix', arrecadou pouco menos de US$ 140 milhões (cerca de R$ 280 milhões) nos EUA nos cinco primeiros dias em que ficou em cartaz.

No último fim de semana, o novo filme do bruxo faturou US$ 77,8 milhões (cerca de R$ 155 milhões) e assumiu a liderança da lista de arrecadação divulgada pelo site.

Já 'Bruno', a paródia de Sacha Baron Cohen, que produziu o sucesso 'Borat', caiu para o quarto lugar da lista de arrecadação deste fim de semana (de 17 a 19 de julho) nas bilheterias canadenses e americanas. O filme ocupou o primeiro lugar no fim de semana passado, com US$ 30,6 milhões (cerca de R$ 61 milhões), mas no novo levantamento obteve apenas US$ 8,3 milhões (cerca de R$ 17,5 milhões).

Na segunda posição ficou o terceiro filme da série animada 'A Era do Gelo', com US$ 17,5 milhões (cerca de R$ 35 milhões) e no terceiro posto está 'Transformers: A Vingança dos Derrotados', com US$ 13,6 milhões (cerca de R$ 27 milhões).