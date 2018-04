Harry Potter está entre as estreias mais aguardadas de 2011

O final da saga Harry Potter, que chegará aos cinemas em julho, é uma das estreias mais esperadas de 2011, que também terá como ponto forte Penélope Cruz no quarto filme de Piratas do Caribe e os vampiros de Crepúsculo, que disputarão bilheteria com lançamentos de Steven Spielberg e Pedro Almodóvar.

Um ano que estará cheio de sequências, como vem sendo habitual em Hollywood, mas contará também com projetos muito pessoais de cineastas renomados.

O aguardado Bravura Indômita, dos irmãos Coen, é um remake do faroeste de 1969 protagonizado por John Wayne e que lhe rendeu um Oscar. O filme, que só estreou nos Estados Unidos e no Canadá, chega a partir de janeiro nos cinemas mundiais.

Será o primeiro grande título de uma temporada na qual os grandes protagonistas estarão na programação infantil e juvenil.

O fim das aventuras de Harry Potter deve bater o recorde de arrecadação para uma saga que já obteve mais de US$ 6,2 bilhões. O penúltimo filme da saga Crepúsculo também está entre os mais aguardados de 2011.

Entre os filmes mais populares estará o quarto longa de Piratas do Caribe, com Johnny Depp liderando o elenco que apresentará uma mudança notável. A britânica Keira Knightley abandona o barco com Orlando Bloom e dá lugar à pirata Angélica, interpretada por Penélope Cruz.

Também terão destaques novas entregas de Carros e Kung Fu Panda e a adaptação do urso Zé Colmeia e seu inseparável Catatau, feito para os menores e os adultos curtirem, além das sequencias de Transformers e Missão Impossível.

É esperada também a continuação de Se Beber, Não Case, a grande surpresa cômica de 2009, que retorna em 2011 com novas aventuras, mas com a mesma equipe artística e técnica e aparições estelares, como a de Bill Clinton.

A estreia de Steven Spielberg entra na lista dos mais aguardados de 2011. Após o último Indiana Jones, lançado em 2008, Spielberg volta em grande estilo com dois projetos muito diferentes: uma adaptação da história em quadrinhos de Tintin e um filme bélico, desta vez sobre a I Guerra Mundial.

O sempre muito cobiçado cineasta espanhol Pedro Almodóvar apresentará seu novo trabalho La Piel que Habito, longa que marca o reencontro do diretor com o ator Antonio Banderas, 21 anos após Ata-me.

O também espanhol Juan Carlos Fresnadillo realizará sua segunda incursão no cinema americano com Intruders (ainda sem título em português), um thriller com temática sobrenatural protagonizado por Clive Owen.

E na linha do estilo cult, seu máximo representante, Terrence Malick, chegará com seu quinto longa em 38 anos, A Árvore da Vida. Brad Pitt e Sean Penn fazem parte do elenco. E coisa rara, Malick já idealiza um próximo projeto, do qual Javier Bardem participará.

O sempre complexo Darren Aronofsky entra na lista dos mais aguardados com um cisne negro com o rosto e o talento de Natalie Portman.

Após arrasar em 2010 com A Rede Social, David Fincher ousa com a versão hollywoodiana da primeira parte da trilogia Millenium do sueco Stieg Larsson (1954-2004).

Já o britânico Kenneth Branagh, após se especializar em seu compatriota William Shakespeare, decidiu dar um salto mais comercial com um projeto de um super-herói do universo Marvel.

O viking Thor, metade Deus e metade humano, terá como protagonista Chris Hemsworth, quem lidera uma ampla repartição no qual há nomes como Natalie Portman, Anthony Hopkins, Rene Russo e a mexicana Adriana Barraza.

Por sua vez, o cinema latino-americano, além dos novos nomes lançados anualmente, terá vovas versões de muitos consagrados, como é o caso do cineasta brasileiro Walter Salles, que em 2011 estreará Pé Na Estrada, baseado no romance homônimo de Jack Kerouac, com Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Viggo Mortesen e Alice Braga.

E como se tudo isto não fosse o suficiente, Woody Allen nos levará a Paris com seu novo longa Midnight in Paris.