'Harry Potter' é o filme mais esperado para o verão nos EUA

Os fãs do cinema prevêem que o jovem mago britânico Harry Potter reine sobre as bilheterias na temporada do verão no cinema norte-americano que está prestes a começar e que será marcada pelo retorno de rostos familiares como o de Sandra Bullock e papéis de destaque para jovens atores novatos em Star Trek.

Trinta e nove por cento dos entrevistados numa pesquisa online divulgada na quinta pelo site Moviefone.com, da AOL, citaram Harry Potter e o Enigma do Príncipe como o filme do verão que mais querem ver.

Sessenta por cento das 280 mil pessoas que responderam a pesquisa prevêem que o novo Harry Potter, que estreia em 15 de julho, será a maior atração de bilheteria da temporada que se inicia.

"As pessoas amam a franquia 'Harry Potter', e cada filme dela parece ser melhor que o anterior", comentou Scott Robson, editor chefe do Moviefone.

Entre os mais aguardados, o sexto filme da saga Harry Potter foi seguido por: 29 por cento em favor de Star Trek; 12 por cento cada para X-Men Origins: Wolverine e Transformers - A Vingança dos Derrotados; 7 por cento para O Exterminador do Futuro - A Salvação e 2 por cento para a comédia Bruno.

A pesquisa Moviefone não incluiu o blockbuster Anjos e Demônios, adaptação do romance de Dan Brown que estreia em 15 de maio e é a sequência de O Código Da Vinci, de 2006, que rendeu 758 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.

Em outra categoria, 43 por cento dos entrevistados citaram Megan Fox, 22 anos, como a atriz que mais querem ver neste verão. Ela estrelou o blockbuster Transformers dois anos atrás e estará de volta em 24 de junho com Transformers - A Vingança dos Derrotados.

Em segundo lugar está a "namoradinha da América" Sandra Bullock, 44, que 22 por cento dos entrevistados disseram ser a atriz que mais querem ver no cinema. Ela ficou famosa comandando um ônibus desgovernado no filme de ação Velocidade Máxima, de 1994, e estará de volta na comédia romântica A Proposta, com estreia prevista para 19 de junho.

Os novos astros que chamam a atenção, segundo a pesquisa Moviefone, são Chris Pine e Zoe Saldana, que serão vistos em Star Trek, que chegará aos cinemas em 8 de maio.

Trinta e nove por cento dos entrevistados citaram Hugh Jackwan, de Wolverine, como o ator que estão mais ansiosos para rever, seguido por 24 por cento em favor de Johnny Depp, que protagoniza o drama criminal Inimigos Públicos, a estrear em 1.º de julho nos EUA.