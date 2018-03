Harry Potter e o 'estranho' caso de desprezo do Oscar

A série, baseada nas histórias da escritora J.K. Rowling sobre o garoto bruxo, foi indicada a 12 prêmios Oscar ao longo de 10 anos nas categorias direção de arte, efeitos visuais, maquiagem, fotografia, figurino e música.

Todas as vezes, a produção saiu de mãos vazias - para a frustração do elenco e da equipe que trabalhou em uma das franquias de maior sucesso de todos os tempos.

A última chance veio com o filme que conclui a série, "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", lançado no ano passado e indicado ao Oscar nas categorias direção de arte, maquiagem e efeitos visuais.

Duas dessas categorias foram vencido por "A Invenção de Hugo Cabret", de Martin Scorsese, e o prêmio de melhor maquiagem foi para "A Dama de Ferro", o filme biográfico de Margaret Thatcher.

"Acho que muitos de nós vemos com certa ironia a política da Academia (de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA), da qual sou membro", disse John Richardson, supervisor de efeitos especiais dos filmes do Harry Potter.

"Isso suscita a questão sobre por que Harry Potter não obteve nenhum reconhecimento pelo último filme das Relíquias da Morte?", disse ele à Reuters durante o lançamento para a imprensa do novo tour pelo complexo cenográfico Leavesden Studios, nas proximidades de Londres.

"Recebemos três indicações da Academia por provavelmente um dos filmes mais bem feitos e de maior bilheteria do ano, enquanto o filme de Martin Scorsese ("A Invenção de Hugo Cabret"), que não foi tão bem-sucedido, venceu três prêmios, ou foram quatro?".

Na verdade, foram cinco: direção de arte, fotografia, mixagem de som, edição de som e efeitos visuais.

O filme Relíquias da Morte Parte 2 arrecadou 1,3 bilhão de dólares nas bilheterias ao redor do mundo, de acordo com o Boxofficemojo.com. Foi a terceira maior bilheteria de todos os tempos, sem levar em conta a inflação. E também foi um sucesso de crítica.