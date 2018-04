Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a nova era dos bruxinhos

Harry Potter e O Enigma do Príncipe chega finalmente às telas, convocando legiões de fãs aos cinemas para conferir o que muitos que acompanharam a série pelos livros de J.K. Rowling já sabem. É o sexto filme da saga que a escritora britânica concluiu em sete volumes. O último deles será adaptado para o cinema em dois filmes.

A turma de estudantes bruxos na Escola Hogwarts, já adolescentes. Foto: Divulgação

Os fãs cresceram com Harry (Daniel Radcliffe) e seus amigos Rony (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) e sabem o que se passa numa escola. Todos são adolescentes, começam a 'ficar', trocar olhares, beijinhos... assumirem atitudes mais maduras. Mas ao mesmo tempo continuam a brincar, para felicidade da plateia, que verá as disputas divertidas do quadribol, o esporte favorito dos aprendizes de feiticeiros - aquela espécie de futebol com vassouras voadoras filmes e que sempre eleva a temperatura da torcida quando aparece nos filmes da série. Talvez seja um dos melhores momentos aventura da produção, que não tem lá muitos combates entre as forças do bem e do mal como já se viu antes.

O suspense gira em torno da parceria de Harry com o diretor da escola Alvo Dumbledore (Michael Gambon), na batalha contra Lord Voldemort (Ralph Fiennes) e investigando o passado do Mestre das Trevas, além da expectativa em torno do personagem querido que vai morrer e que quem leu o livro sabe quem é. O professor Severius Snape (Alan Rickman) continua protegendo o aluno do mal e inimigo de Harry, o agora jovem Draco Malfoy (Tom Felton), e fazendo alianças com a perfeita malvada Belatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) e os Comensais da Morte.

O diferente fica por conta dos namoricos e aquele revés típico da idade: Ana gosta de João que gosta de Maria, que gosta... Com uma grande vantagem sobre os comuns mortais, pois são todos bruxos os alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde o professor do momento é justamente o das poções mágicas, Horácio Slughorn (Jim Broadbent, ganhador do Oscar por 'iris').

David Yates, que vai terminar como o diretor do quinto, sexto, sétimo e oitavo filmes da série, garante a diversão e deixa o gostinho de quero mais... Só em 2011.

Nota

Um dos grandes atrativos do filme: os 12 minutos iniciais da história se desenrolam em três dimensões e mostra a destruição da Millennium Bridge, cartão postal de Londres. Há apenas uma sala no país capaz de exibi-la, mas, no dia de estreia, ela vai passar durante 24 horas. Fica no Espaço Unibanco Pompeia, onde o filme entra em cartaz um pouco antes do que nas demais salas: começa a passar às 0h01 e tem sessões extras também às 3h, 6h e 9h. Os ingressos já estão à venda. Mas lembre-se, os preços dos ingressos na sala Imax custam mais caro, de R$ 20 a R$ 30.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (Harry Potter and the Haf-Blood Prince, EUA-Inglaterra/2008, 140 min.) Aventura. Dir. David Yates. 10 anos.