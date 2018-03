'Harry Potter' de marionetes ganha prêmio do YouTube

Uma versão de Harry Potter em forma de marionetes e uma enigmática canção chamada Chocolate Rain estiveram entre os vencedores do segundo prêmio anual de vídeos do site YouTube. Uma versão caseira dos filmes do bruxinho, chamada The Potter Puppet Pals in 'The Mysterious Ticking Noise', venceu na categoria comédia, segundo anunciaram os organizadores na sexta-feira. O espetáculo de marionetes traz uma canção a capela, com a participação de um professor Dumbledore nu, mas não anatomicamente correto, e direito a um final explosivo. Tay Zonday, um barítono de 25 anos que está fazendo seu doutorado em estudos norte-americanos em Minnesota, venceu na categoria melhor canção com Chocolate Rain. Acompanhado de um teclado eletrônico e um ritmo forte, ele canta uma letra que pode ser tanto uma declaração política quanto uma simples piada. A canção, um dos 30 vídeos que Zonday postou, vem sendo executada pelo cantor John Mayer e pelos roqueiros do Green Day. E Zonday mesmo a cantou ao vivo no programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. "Eu diria basicamente que comecei fazendo vídeos em minha sala, como milhões de outras pessoas", afirmou Zonday à agência de notícias Reuters. Apesar de atrair grande número de espectadores e de chamar a atenção da mídia, I Got a Crush on Obama foi derrotado na categoria política por Stop the Clash of Civilizations, sobre os preconceitos nos mundos islâmico e ocidental. O vídeo foi produzido pelo "movimento mundial de Web". O vencedor na categoria curta-metragem foi My Name is Lisa, da Shelton Films, que trata de uma adolescente que precisa enfrentar as dificuldades causadas pela doença mental de sua mãe. Os vencedores foram escolhidos entre seis indicados em cada uma das 12 categorias - "adorável", comentário, comédia, testemunho, instrução, política, curta-metragem, criatividade, inspiração, música, séries e esportes. Os nomeados e vencedores foram escolhidos através da combinação do número de espectadores que assistiram e selecionaram o vídeo e também pelo "barulho criado no site", disse Aaron Fertsman, porta-voz do YouTube.