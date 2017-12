Harry Potter continua conquistando o mundo com uma atração em Hollywood

LOS ANGELES - Quinze anos depois de chegar às telonas, o aprendiz de magia mais famoso do mundo - Harry Potter - continua sua conquista pelo mundo dos "trouxas" graças a uma nova atração criada no coração de Hollywood.

O estúdio Universal instalou em seu parque temático situado ao norte de Los Angeles o conceito "Wizarding world of Harry Potter" ("O Mundo Encantado de Harry Potter"), seguindo os já inaugurados em Orlando (Flórida, sudeste) e Japão, mas "mais espetacular".

Desde a última quinta-feira, 7, os fãs podem explorar o castelo de Hogwarts e descobrir um universo mágico para se sentirem autênticos bruxos. Este tipo de atração é tão lucrativo que, cada vez mais, os cineastas criam filmes com a intenção de oferecer no futuro estas diversões a seus seguidores.

"Quando você pensa no patrimônio de Harry Potter - sete livros escritos pela britânica J.K. Rowling e oito filmes que arrecadaram mais de US$ 7,7 bilhões no mundo todo -, não há lugar melhor que a capital mundal do cinema para estabelecer esta experiência", explicou o vice-presidente da Universal Creative, Thierry Coup, durante a apresentação da atração nesta semana.

Cinco anos depois da estreia do último filme, a aura do aprendiz de magia continua brilhando. A obra de teatro Harry Potter e o filho amaldiçoado já fez sucesso mesmo antes de sua estreia mundial no final de julho em Londres: em menos de 24 horas foram vendidas 175.000 entradas.

Em novembro também estreará "Animais fantásticos e onde encontrá-los", a primeira parte de uma trilogia derivada da franquia.

Experiência. No parque da Universal, em Los Angeles, Harry Potter compete com os Minions, os Simpsons, os Transformers, e dentro de pouco tempo chegará uma atração inspirada na série de televisão The Walking Dead.

Mas o pequeno bruxo tem a preferência. Só na Flórida e no Japão provocou um aumento de 30% de visitantes, segundo dados oficiais, e pela primeira vez na história a Universal suspendeu a venda online na Califórnia porque as entradas para a quinta-feira, dia da estreia, estavam esgotadas.

O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, destacou que o crescimento do parque - nos últimos cinco anos sofreu uma transformação de 75% de suas instalações - irá gerar emprego e impulsionará o ramo hoteleiro e de restauração.

"Foi feito um grande esforço para alcançar todas as facetas criativas deste processo", explicou à AFP o diretor artístico da atração, Alan Gilmore.

Os detalhes de "O Mundo Encantado de Harry Potter" chamam a atenção pelo cuidado dos móveis, pelos pisos sujos, pelas ruas pavimentadas e pelo eco de dezenas de comerciantes que dão vida a esta diversão. Em meio a este ambiente enfeitiçado, o visitante pode embarcar em "Harry Potter and the forbidden journey" ("Harry Potter e a viagem proibida"), uma atração única no mundo que mistura efeitos especiais em 3D e em 360º com animação ao vivo e robôs.

Segundo Gilmore, "Wizarding world" recupera símbolos emblemáticos dos filmes como o trem Hogwarts Express e a moto voadora de Sirius Black.

"Aqui não há atores, contamos com pessoas reais. Por isso é muito importante que tenhamos concebido a decoração perfeita para que, quando os visitantes entrem neste mundo, tenham a sensação de estar dentro de um filme", destacou.

O ator Warwick Davis, que interpretou o professor Flitwick, resumiu à imprensa sua sensação: "Vivi tudo isto atuando nos filmes, mas estar em 'Wizarding world' é para mim uma experiência ainda mais mágica".