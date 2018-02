'Harry Potter' busca mágica final nas bilheterias

O jovem bruxo britânico Harry Potter retorna aos cinemas esta semana pela última vez e pode operar mágica suficiente nas bilheterias para garantir a maior estreia da história da série de enorme sucesso.

As estimativas de bilheteria para o primeiro fim de semana de "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2" nos Estados Unidos e Canadá variam entre 125 e 150 milhões de dólares, valor comparável às maiores estreias de cinema da história.

O recorde de melhor fim de semana de estreia é do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas", de 2008, que arrecadou 158,4 milhões de dólares em seus três primeiros dias em cartaz.

"Relíquias da Morte - Parte 2" é o oitavo e último filme da franquia Harry Potter. Os filmes da Warner Bros. já geraram 6,4 bilhões de dólares em vendas de ingressos desde que o primeiro chegou aos cinemas, dez anos atrás, além de outros bilhões com a venda de DVDs e produtos relacionados à série.

Especialistas dizem que os fãs leais da série que aguardam para despedir-se de Harry Potter devem garantir um público muito grande para o derradeiro filme.

"Os filmes de Harry Potter chamam a atenção por sua consistência, atingindo níveis de blockbuster a cada vez. Este filme será o ponto culminante de tudo, deste longo investimento de quase dez anos", disse Brandon Gray, presidente da boxofficemojo.com, que compila dados sobre o cinema.

Gray disse que as vendas de ingressos no primeiro fim de semana "provavelmente serão as maiores de toda a série".

Paul Dergarabedian, presidente do Hollywood.com Box Office, acha que mesmo pessoas que não tinham interesse anterior em Harry Potter vão assistir ao filme final "simplesmente porque ele assinala o fim de uma era".

O filme final é o primeiro "Harry Potter" em 3D, fato que pode ajudar a elevar os totais de vendas, devido ao preço mais alto do ingresso. O filme também será exibido em telas IMAX de formato grande.

"Relíquias da Morte - Parte 2" estreou em alguns países na quarta-feira. No Brasil, Grã-Bretanha e América do Norte a estreia será na sexta.

"Relíquias da Morte - Parte 1" arrecadou 125 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia na América do Norte em novembro passado, mostrando que a história ainda atrai multidões, mesmo após uma década. O novo filme deve superar esse total, disse Dergarabedian.