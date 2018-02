'Harry Potter' bate US$ 900 milhões em bilheteria em tempo recorde

SÃO PAULO - Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 quebrou outro recorde e se tornou o filme mais rápido da história a bater os US$ 900 milhões em arrecadação em bilheterias. O episódio final da saga inspirada na obra de J.K. Rowling alcançou a marca apenas treze dias depois de seu lançamento, em 15 de julho, já que o registro data desta quarta-feira, 27. Avatar, de James Cameron, lançado em 2009, estava na posição com a mesma quantia arrecadada em 18 dias.

Relíquias Parte 2 já havia batido a marca de melhor estreia nos cinemas, com mais de US$ 470 milhões conquistados no fim de semana de lançamento, destronando Batman: Cavaleiro das Trevas, de 2008. O filme também ultrapassou três títulos da série, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo, que permaneceram entre as casas dos USS 700 e USS 800 milhões durante todo o período em que estiveram em cartaz, de acordo com o site Box Office Mojo, especializado em contabilizar as bilheterias mundiais.

O último Harry Potter pode se tornar a maior bilheteria do ano se ultrapassar Piratas do Caribe (US$ 1,3 bi) e Transformers (US$ 926 mi) e deve ainda se tornar o longa da franquia mais rentável nos cinemas, já que A Pedra Filosofal, primeiro da saga, obteve renda de US$ 974 milhões em bilheterias. Há de considerar-se, no entanto, que o número de espectadores tende a diminuir nas próximas semanas.

Com estes números, somados, os oito filmes de Harry Potter ultrapassam os USS 7 bilhões somente nos cinemas.

Veja números de bilheterias de Harry Potter: