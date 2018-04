Harry Potter bate recordes também nos cinemas brasileiros

O filme "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", o sexto da saga do bruxo adolescente, estreou no último dia 15 e bateu o recorde nacional de público em um único dia, com 564 mil espectadores em todas as sessões em sua data de estreia.

Quanto às vendas de ingressos para a pré-estreia, mais de 270 mil haviam sido vendidos para sessões do filme a partir de 0h01, recorde para os grupos Cinemark, Grupo Severiano Ribeiro e Moviecom.

Segundo a Warner Bros. Pictures, produtora da série Harry Potter, os resultados da bilheteria nacional foram significativamente importantes para a arrecadação total mundial da estreia do filme, que foi de US$ 104,85 milhões. Só nos EUA, as sessões das 0h01 arrecadaram US$ 22,2 milhões e, durante todo o dia, o filme somou US$ 58,18 milhões, ultrapassando Batman - O Cavaleiro das Trevas, que detinha o recorde anterior com US$ 18 milhões nas sessões de estreia.