'Harry Potter' bate recorde e fatura US$ 476 milhões em bilheterias na estreia

SÃO PAULO - Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2 já arrecadou US$ 476 milhões desde sua estreia na última sexta-feira, 15, informou o site Hollywood Reporter. O número configura um recorde histórico de bilheterias: este é o filme que mais arrecadou durante o fim de semana de lançamento.

Dessa quantia, US$ 168,8 milhões foram arrecadados nos Estados Unidos - desbancando Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2008, que detinha a melhor marca no país até então, com US$ 158 mi. Os outros US$ 394 milhões equivalem aos ganhos no resto do mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme bateu a marca mundial conquistada por Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas, que durante sua estreia, neste ano, conquistou US$ 262 milhões.

"O resultado fenomenal é uma prova do atemporal e universal apelo dos amados livros de J. K. Rowling," disse Veronika Kwan-Rubinek, presidente do setor de distribuição internacional da Warner Bros.

Na franquia, o longa superou Harry Potter e o Enigma do Príncipe - que faturou US$ 394 milhões em bilheterias na estreia - e pode se tornar o longa mais bem sucedido da saga Harry Potter, que até hoje teve arrecadação máxima de US$ 974 milhões, com A Pedra Filosofal. Juntos, os sete filmes anteriores ultrapassaram os US$ 6 bilhões em bilheterias.