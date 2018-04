'Harry Potter' bate recorde de arrecadação em dias de estreia

O filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe somou US$ 22 milhões (pouco menos de R$ 45 milhões) em suas exibições de estreia à meia-noite desta quarta-feira, 15, e estabeleceu um novo recorde de bilheteria para o primeiro dia de exibição de um filme, informou a CNN.

Filme teve a segunda maior venda de ingresso antecipada no site movietickets.com / Divulgação

O filme, o sexto da série adaptada dos livros da escritora inglesa J. K. Rowling sobre um bruxo adolescente, destronou O Cavaleiro das Trevas, que detinha o recorde com US$ 18 milhões. Transformers: A Vingança dos Derrotados, que estreou em junho, acumulou cerca de US$ 16 milhões em suas seções de estreia, segundo o site da revista Variety.

Segundo o site movietickets.com, que comercializa entradas para as salas de cinema, Harry Potter e o Enigma do Príncipe teve mais de 2.700 exibições com ingressos esgotados. Só nos EUA, foram 1.500 exibições lotadas, o segundo filme com o maior número de vendas antecipadas da história do site, ficando atrás apenas de Star Wars: Episódio III: A Vingança dos Sith.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe está sendo exibido em quase 4.300 salas só no Canadá e nos EUA. A expectativa é que o filme acumule mais que US$ 100 milhões apenas neste fim de semana, o que poderia fazer com que o filme chegasse aos níveis de Transformers e Cavaleiro das Trevas ao atingir a marca de US$ 200 milhões nos cinco primeiros dias de exibição.