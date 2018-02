Harry Potter aparece usando sutiã em teaser do novo filme

LOS ANGELES - O próximo filme do jovem bruxo Harry Potter mostrará o protagonista, Daniel Radcliffe, usando sutiã, tal como antecipou o último teaser do filme, exibido na quarta-feira, 21.

No penúltimo capítulo da saga baseada nos livros de J.K. Rowling, Radcliffe usa sutiã e aguda a voz, imitando uma garota.

"Olhem para outro lado, estou espantado", diz Radcliffe na cena em questão de "Harry Potter e as Relíquias da Morte". Naquele momento, o protagonista não interpreta Harry Potter, mas o personagem de Fleur Delacour, quem, junto a outros amigos do bruxo, tomam uma poção para ficar parecido com Harry.

Está previsto que a primeira parte de "Harry Potter e as Relíquias da Morte" estreie no dia 19 de novembro.