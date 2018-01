Harrison Ford volta aos cinemas em 2008 como Indiana Jones Dezenove anos depois de correr atrás do Santo Graal em "Indiana Jones e a Última Cruzada", Harrison Ford volta às telas de cinema provavelmente em maio de 2008 na pele do arqueólogo aventureiro. O produtor George Lucas e o diretor Steven Spielberg confirmaram os detalhes do projeto esta semana, depois de Lucas ter dado pistas à imprensa sobre o retorno iminente de Indiana Jones. O roteiro do quarto capítulo da série de sucesso está sendo desenvolvido há anos, e a produção deve começar em junho, em locações no mundo todo e nos Estados Unidos. Será o próximo projeto de direção de Spielberg. "George, Harrison e eu estamos muito animados", disse Spielberg. "Achamos que valeu a pena esperar pelo roteiro. Esperamos que ele proporcione tudo o que se pode esperar de nossa história com Indiana Jones." Prontidão Num comunicado, Harrison Ford, 64 anos, disse que está pronto para mais um longa de ação. "Estou felicíssimo de voltar a trabalhar com velhos amigos", disse ele. "Não sei se a calça ainda cabe, mas sei que o chapéu vai caber." "Esses filmes são muito divertidos de fazer. Estou ansioso para me reunir com a equipe e dar início a essa nova jornada", acrescentou Lucas. O título do novo filme e as linhas principais da trama ainda estão sendo mantidos em segredo. O longa será produzido pela Lucasfilm e distribuído pelo mundo pela Paramount Pictures, pertencente a DreamWorks, co-fundada por Spielberg. David Koepp, que já assinou projetos anteriores de Spielberg como "Parque dos Dinossauros" e "Guerra dos Mundos", escreveu o roteiro que finalmente foi aprovado por Lucas e Spielberg. Um roteiro anterior, de Frank Darabont, havia sido engavetado após ser reprovado por Lucas. Elenco Embora um porta-voz de Spielberg tenha dito que o processo de escolha do elenco ainda não começou, Lucas e Ford já disseram que gostariam de incluir Sean Connery, que fez o papel do pai de Indiana, o professor Henry Jones, em "A Última Cruzada". "Estamos escrevendo pensando nele, queira ele atuar ou não", disse Lucas à "Access Hollywood" em junho, quando Connery foi homenageado pelo Instituto Americano de Cinema. Não se sabe se o projeto será filmado em tecnologia digital, como os últimos filmes da série "Guerra nas Estrelas", de Lucas, ou em película, como Spielberg prefere. "Os Caçadores da Arca Perdida", o primeiro filme da série, foi lançado em 1981. Em 1984, veio "Indiana Jones e o Templo da Perdição". "A Última Cruzada" foi às telas em 1989. Juntos, os três filmes receberam 14 indicações ao Oscar, embolsando sete estatuetas e mais de 1,182 bilhão de dólares no mundo inteiro. A data de lançamento não foi anunciada, mas os dois últimos filmes da série estrearam pouco antes do fim de semana do feriado norte-americano do Memorial Day, em maio.