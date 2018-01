Harrison Ford vai atuar em Indiana Jones 4 O ator norte-americano Harrison Ford está preparando a volta de seu personagem Indiana Jones às telas de cinema - sob a direção de Steven Spielberg. Antes da quarta seqüência da série, no entanto, ele é o protagonista de outro filme de ação, Firewall - Segurança em Risco, de Richard Loncraine, em cartaz no País. Aos 63 anos de idade, o astro de Blade Runner - O Caçador de Andróides e Guerra nas Estrelas disse em entrevista à BBC que dispensou dublês em seu último trabalho. Ford é famoso por dispensar dublês nas cenas de ação. Desta vez, porém, encarou quase tudo, mas recrutou seu dublê nas partes mais difíceis. Aos críticos que diziam ser impossível para uma pessoa desta idade viver tais cenas, ele diz ser prova viva do contrário. Ford ressalva, no entanto, que as cenas "não são exatamente o que parecem". O primeiro filme da série, Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, foi lançado em 1981. O mais recente, Indiana Jones e a Última Cruzada, em 1989.