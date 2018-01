Harrison Ford sofre acidente com pequeno avião nos EUA

(Atualizada às 22h20) LOS ANGELES - O ator Harrison Ford sofreu nesta quinta-feira, 5, um acidente pilotando uma aeronave em Venice, na Califórnia, EUA, segundo informaram meios de comunicação americanos. De acordo com informações oficiais, o estado do saúde do ator é "moderado".

O filho do ator, Ben, disse pelo Twitter, às 22h02 (de Brasília): "No hospital. Papai está ok. Machucado, mas ok! Ele é cada pedaço de homem que você pensaria que ele é. Ele é um homem incrivelmente forte."

O artista de 72 anos ficou ferido na cabeça e foi levado a um hospital perto do campo de golfe em que a aeronave caiu, de acordo com o TMZ. Logo após o acidente, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles tuitou que o condutor do avião estava em condição crítica.

"Nós podemos confirmar que houve um acidente e o piloto ocupante era um homem entre 65 e 70 anos. Ele foi transportado para um hospital local em condição estável", disse a porta voz da Polícia de Los Angeles (LAPD), Nuria Vanegas.

O subcomandante do Departamento de Bombeiros (LAFD), Patrick Butler, disse que o ocupante do avião estava consciente e respirando após a batida, e que os paramédicos o transportaram ao hospital num esforço para estabilizar as condições. Os médicos iniciaram "imobilização da coluna, fizeram um intravenoso e começaram todos os protocolos necessários".

Médicos que estavam no local atenderam o piloto imediatamente após a queda. Este não é o primeiro acidente de aviação que sofre Harrison Ford, piloto já experiente.

O assessor de imprensa do ator ainda não tinha sido localizado para comentar.

Carlos Lugo, 63, disse que estava jogando golfe no Penmar Golf Course quando viu a aeronave, que ele acredita que tenha saído do Santa Monica Airport, próximo ao local, perder força e fazer uma manobra de retorno, mal sucedida. O avião ainda bateu em algumas árvores e terminou de cabeça para baixo no campo.