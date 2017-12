Harrison Ford se recupera de acidente e gravações de 'Star Wars' são retomadas

As filmagens de Star Wars: Episódio VII foram retomadas nesta semana nos estúdios Pinewood, em Londres. A agenda de gravação do longa havia sido suspensa após Harrison Ford lesionar o tornozelo em um acidente com a porta da nave Millennium Falcon, no início de julho. Segundo informações da revista Entertainment Weekly, o ator se recuperou mais rápido do que o previsto. Inicialmente, chegou a ser divulgado que ele ficaria longe do trabalho por até seis meses.

Ford vai reviver seu papel como Han Solo em Star Wars: Episódio VII, depois de interpretar o clássico personagem em Guerra nas Estrelas, O Império Contra-ataca e O Retorno de Jedi. Além de Ford, o elenco do filme conta com Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Kenny Baker e Peter Mayhew e Lupita Nyong'o. Star Wars: Episódio VII deve chegar às telonas no dia 17 de dezembro.