Harrison Ford escapa de acidente aéreo nos EUA

Harrison Ford passou por um susto na última segunda-feira, 13, quando pilotava seu avião particular, um monomotor Husky. O ator, que é piloto experiente e colecionador de aeronaves antigas, foi autorizado a pousar na pista 20-L no Aeroporto John Wayne, na Califórnia, mas se dirigiu à pista errada. Seu avião passou por cima de um 737 da American Airlines que tinha, ao todo, 110 passageiros e uma tripulação de seis pessoas. O avião de passageiros, AA-1546 conseguiu decolar em segurança rumo a Dallas poucos minutos depois do incidente.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece com o ator Harrison Ford. Em 2015, ele aterrissou um avião num campo de golfe depois que o motor falhou, quebrando um braço e sofrendo lesões menores na cabeça. Ford, entretanto, é respeitado nos círculos da aviação. Uma testemunha do acidente de 2015 disse que Ford "salvou várias vidas" ao se dirigir ao campo de golfe, evitando uma região residencial.