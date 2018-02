Harrison Ford quer novo filme de Indiana Jones

SÃO PAULO - Harrison Ford anunciou que quer fazer mais um filme de Indiana Jones. O ator já interpretou o papel quatro vezes, a última na montagem Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008.

Ele disse em entrevista à E! News que "eu não me importo de gravar outro Indiana Jones. Eu ainda penso que nós podemos fazer um muito bom [novo filme]".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A série Indiana Jones foi criada por George Lucas e dirigida por Steven Spielberg nos anos 80. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, 1981, Indiana Jones e o Templo da Perdição, 1984 e Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989, foram sucessos na década.

Quase vinte anos depois, o Reino da Caveira de Cristal retomou as aventuras do arqueólogo Henry Jones, vivido por Ford. O filme, com Cate Blanchett e Shia LaBeouf no elenco, rendeu US$ 786 milhões em bilheterias. O ator de Transformers disse recentemente que há possibilidade de Indiana Jones 5 acontecer. "Ainda não ouviu nenhuma declaração oficial [sobre a continuação], mas soube que George Lucas está trabalhando duro tentando achar um gancho forte para a trama", disse no MTV Movie Awards, em junho.

Harrison Ford se prepara para entrar em cartaz com Cowboys vs. Aliens, western de John Favreau, com Daniel Craig (007 - Quantum of Solace, 2008) e Abgail Spencer (série Howthorne, 2009). Estreia em 29 de julho nos Estados Unidos