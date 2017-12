Harrison Ford leiloa jaqueta de Han Solo para ajudar pesquisas de epilepsia

WASHINGTON - O ator americano Harrison Ford decidiu colocar em leilão a icônica jaqueta de couro usada por ele para fazer o personagem Han Solo em "Star Wars: O Despertar da Força", o mais recente filme da saga, e destinar o valor obtido na venda à pesquisa para o tratamento da epilepsia.

Os interessados em ter a peça já podem fazer seus lances no portal ifonly.com, especializado em leilões de celebridades, que o manterá aberto até 11 de abril. No começo da tarde desta terça-feira a jaqueta já alcançava US$ 34 mil (pouco mais de R$ 124 mil).

O ator, de 73 anos, decidiu doar dinheiro arrecadado na roupa, que irá autografada e com um certificado da produtora Lucasfilm, à fundação do Hospital NYU Langone, de Nova York, que investiga o tratamento e as novas curas para a epilepsia.

"Minha filha entrou há nove anos no NYU Langone para ser tratada de epilepsia e não teve ataque epilético desde o dia em que saiu", explicou Ford em festa para arrecadação de fundos para à instituição no começo deste mês.

A jaqueta de couro é um dos símbolos de Han Solo, embora o modelo leiloado tenha sido feito sob medida para a sétima entrega.

"Star Wars: O Despertar da Força", que estreou em dezembro do ano passado, se tornou em janeiro deste ano o filme de maior bilheteria da história dos Estados Unidos ao superar o recorde de "Avatar" (2009).