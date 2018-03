Harrison Ford faz primeira aparição após acidente em painel de Star Wars

Harrison Ford, enfim, apareceu ao lado dos companheiros de Star Wars. O ator, que sofreu um acidente com um avião de pequeno porte pilotado por ele, em março deste ano, se reuniu publicamente com Carrie Fischer e Mark Hamill, em um dos mais esperados painéis da Comic-Con realizada em San Diego, entre os dias 9 a 12. Na última sexta-feira, 10, o Hall H, maior sala do espaço destinado ao evento nerd, recebeu o painel de Star Wars.

A entrada de Ford foi recebida com palmas entusiasmadas do público presente - o local recebe até 6 mil pessoas. "Eu estou bem", disse ele ao público, de acordo com o site The Hollywood Reporter. "Eu estou andando aqui, não é? Como poderia estar tão mal assim?"

Durante o Star Wars Celebration, outro evento dedicado exclusivamente à saga criada por George Lucas, Ford não participou e deixou seus companheiros de velha guarda dos filmes, Carrie e Hamill, ao lado dos novos atores que protagonizarão O Despertar da Força.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Deveria me sentir ridículo", contou ele, quando questionado sobre como se sentia ao voltar a um set de Star Wars. "Foi há mais de trinta anos e eu meio que cresci. Ainda assim, lá estava eu. Vou dizer: me senti muito bem."

Ford ainda deu um beijo e Carrie, uma lembrança dos tempos em que intepretava Han Solo e princesa Leia, para alegria do público presente.

O painel ainda exibiu um vídeo com os bastidores das filmagens do longa. Assista abaixo.

Além de Carrie, Ford e Hamill, o painel contou Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Gwendoline Christie. O diretor J.J. Abrams, a produtora e presidente da Lucasfilm Kathleen Kennedy e o roteirista Lawrence Kasdan também passaram pelo Hall H.

Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força estreia em 17 de dezembro deste ano.