Harrison Ford diz que 'Blade Runner 2049' será 'emocionalmente profundo'; veja novo trailer

Ao apresentar nesta segunda-feira o novo trailer de Blade Runner 2049, sequência do clássico da ficção científica dirigido por Ridley Scott, o ator Harrison Ford disse que o novo filme será "emocionalmente profundo".

Durante a rodada de perguntas e respostas com a imprensa, Ford destacou a primeira cena "complexa" que compartilhou com Ryan Gosling durante as gravações.

"Era uma cena sobre todo o ocorrido desde a última vez que vimos meu personagem e a primeira vez que ele é visto neste filme, e as referências que unem estes dois personagens (o de Ford e o de Gosling), que são inesperadamente profundas, emocionalmente profundas e realmente ricas", comentou.

Harrison Ford explicou que o novo longa-metragem "reconhece e trata algumas das questões éticas que a tecnologia apresenta hoje em dia" e que explorará tanto os benefícios como as consequências desses avanços.

Além disso, após retomar outros personagens clássicos de sua carreira como Indiana Jones e Han Solo, Ford apontou as razões pelas quais decidiu retornar a este universo.

"O personagem se encaixa na história de uma maneira que me intrigou. Há um contexto emocional muito forte e a relação entre meu personagem, Deckard, e o resto me pareceu fascinante. É interessante desenvolver um personagem assim depois de tanto tempo. Foi uma experiência muito gratificante", comentou.

Ryan Gosling, que interpreta no filme o oficial K, afirmou que nunca fez parte de um projeto tão ambicioso.

"Eu me vi completamente submerso neste universo com o qual cresci. Para mim, a chave foi não demonstrar na câmera o que sentia, porque se supõe que meu personagem está acostumado a essa realidade, embora eu nunca tenha visto cenários assim. Nunca trabalhei em algo nesta escala", disse o ator canadense.

O evento de divulgação também contou com a presença do diretor do longa, o também canadense Denis Villeneuve.

"Ainda estamos explorando assuntos como a memória e a empatia. Esses são os temas complexos nos quais se aprofunda o filme e, certamente, o significado do que significa ser humano", disse o produtor.

O elenco do novo filme ainda conta com nomes como Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Barkhad Abdi e Dave Bautista.

O filme original, de 1982, se passava em uma Los Angeles futurista no ano 2019, onde o homem criou clones chamados "replicantes", empregados para trabalhos perigosos. No entanto, esses "replicantes" se rebelam contra os fabricantes em uma colônia espacial, o que origina um confronto entre criador e criatura.

A estreia de Blade Runner 2049 está prevista para o dia 5 de outubro no Brasil.