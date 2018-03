Hannibal Lecter é eleito o melhor vilão do cinema

O personagem Hannibal Lecter, interpretado pelo britânico Anthony Hopkins no filme O Silêncio dos Inocentes (1991), foi eleito o melhor vilão cinematográfico, segundo uma pesquisa publicada nesta sexta-feira, 25, no Reino Unido. De acordo com a pesquisa, que entrevistou 2.500 britânicos, o personagem de Hopkins "é o melhor vilão da história". Em segundo lugar, ficou Darth Vader, o antagonista de Guerra nas Estrelas, interpretado por David Prowse e com a voz de James Earl Jones. A terceira colocação foi para Tommy DeVito, papel de Joe Pesci em Os Bons Companheiros (1990). Em quarto, ficou Javier Bardem pelo personagem Anton Chigurh de Onde os Fracos Não Tem Vez (2007); em quinto, Alan Rickman pelo vilão Hans Gruber de Duro de Matar (1988). A única mulher entre os dez primeiros é Kathy Bates, como a protagonista Annie Wilkes de Louca Obsessão (1990). O Al Capone de Robert De Niro em Os Intocáveis (1987) ficou com a décima posição.