'Hannah Montana' documenta shows da pop star pelos EUA

O documentário Hannah Montana e Miley Cirus Show: O Melhor dos Dois Mundos acompanha espetáculos da garota que é a nova sensação da TV norte-americana e que, aos poucos, também conquista o Brasil. Hannah Montana é o alter-ego da cantora Miley Cyrus na série de TV Hannah Montana. Durante o dia, ela leva uma vida "normal" - para os padrões de série de TV - e à noite se transforma numa popstar. Veja também: Trailer de 'Hannah Montana e Miley Cirus Show: O Melhor dos Dois Mundos' O documentário, porém, não conta nenhuma história, apenas acompanha shows de Miley Cyrus que, aliás, é filha do cantor country Billy Ray Cyrus. O filme estréia em todo país em cópias dubladas nesta sexta-feira, 25. Hannah Montana e Miley Cyrus Show foi filmado durante uma turnê por 69 cidades dos Estados Unidos, no ano passado. Para levar o público para dentro do espetáculo, em algumas salas especiais o longa será exibido em 3D - apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. A direção é de Bruce Hendricks, que assinou filmes como Ultimate X, um documentário produzido pela ESPN, e também a produção de filmes como a trilogia Piratas do Caribe. A fotografia é assinada por Mitchell Amundsen - o mesmo de Rolling Stones - Shine a Light -, que usou sete câmeras 3D digital para captar imagens dos shows. A identidade dupla da cantora é explorada quando ela se apresenta vestida como a personagem e em outros momentos como ela mesma. O filme também tenta mostrar uma faceta diferente de Miley, longe do mundo do glamour. E mostra que, embora pudesse tomar o mesmo caminho incerto de ex-estrelas mirins do canal Disney, como Britney Spears, a garota parece não seguir os exemplos errados. Além de Miley Cyrus/Hannah Montana, o filme conta com a participação da banda Jonas Brothers, que faz a abertura dos shows, e das milhares de fãs que lotam as platéias. As coreografias dos dançarinos de palco foram criadas por Kenny Orte, diretor da série High School Musical, também da Disney. O documentário é feito para um público específico de crianças e adolescentes que gostam da artista. Um filme de ficção protagonizado por Miley como Hannah também já está em produção e estreará no ano que vem. A direção deve ser de Peter Shelson, de Dança Comigo?.