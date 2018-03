'Hannah Montana' deve ficar em 3o nos cinemas dos EUA e Canadá

"Hannah Montana - O Filme", da Walt Disney, o primeiro estrelado pela atriz e cantora de 16 anos que não a mostra em concerto, está previsto para estrear na terceira posição nos EUA e Canadá, perdendo para "Velozes e Furiosos 4" e "Monstros vs. Alienígena", previsto para ser o No. 1.

Os observadores de bilheterias acham que outro lançamento, a comédia "Observe and Report", com Seth Rogen, ficará no quarto lugar.

A Disney está torcendo para "Hannah Montana" ter desempenho comparável ao de "Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar", de 2003, outro veículo de divulgação de uma estrela do Disney Channel, no caso em pauta Hilary Duff. "Lizzie" estreou vendendo 17,3 milhões de dólares em ingressos e concluiu sua temporada doméstica com 42,7 milhões.

As bilheterias terão um reforço por ser esta a Semana Santa. Três quartos dos alunos de escolas não tiveram aulas na sexta, e metade também terá folga na segunda-feira.

Em seu filme, como em seu seriado de TV, Miley Cyrus representa uma garota que é estudante normal durante o dia e popstar à noite. Mas seu pai (Billy Ray Cyrus, seu pai na vida real) decide que ela precisa voltar a suas origens, então a leva numa viagem de surpresa de volta à cidadezinha do Texas onde ela nasceu e onde ela encontra o amor e outras complicações.

"Hannah Montana" chega aos cinemas seis semanas após o lançamento decepcionante de "Jonas Brothers: The 3D Concert Experience", filme que mostra concertos do grupo Jonas Brothers, também da Disney.

Enquanto isso, "Velozes e Furiosos" deve render algo mais que 30 milhões de dólares entre sexta e domingo, segundo previsões de observadores. O quarto filme da franquia da Universal Pictures sobre carros velozes teve a maior abertura do ano no fim de semana passado, quando arrecadou 71 milhões de dólares.

A Paramount se negou a prever o desempenho de "Monstros vs. Alienígenas", produzido pela DreamWorks Animation, que vendeu 33 milhões de dólares no fim de semana passado, seu segundo em cartaz. Outra queda de 45 por cento levaria o filme a arrecadar por volta de 18 milhões de dólares.

"Observe and Report" em que Seth Rogen é segurança num shopping, espera ter abertura na faixa dos 14 a 15 milhões de dólares, segundo a Warner Bros.