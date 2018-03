'Hancock' continua no topo das bilheterias internacionais LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O filme "Hancock" liderou as bilheterias internacionais pelo segundo fim de semana seguido, arrecadando um total de 70,4 milhões de dólares em 67 mercados, de acordo com os dados finais publicados na segunda-feira. A comédia com Will Smith estreou em primeiro lugar em 12 mercados, incluindo Rússia (onde arrecadou 11,4 milhões de dólares), França (9,9 milhões de dólares) e México (4,6 milhões de dólares). Depois de dois fins de semana, o Reino Unido contribuiu com 33,4 milhões de dólares, a Alemanha com 24,2 milhões, e a Coréia com 14,7 milhões. O total arrecadado fora dos Estados Unidos subiu para 180,6 milhões de dólares. Enquanto isso, "Kung Fu Panda" chegou ao total internacional de 218,4 milhões de dólares, com 42,2 milhões vindos de 44 países. Novos mercados para o filme de animação incluem a França (7,4 milhões) e Espanha (6,3 milhões). O musical "Mamma Mia!" levantou 24,3 milhões de dólares em 12 territórios. O filme inspirado nas músicas da banda ABBA vai estrear na América do Norte na sexta-feira. O filme ficou em primeiro lugar no Reino Unido, onde o musical surgiu há nove anos. O longa arrecadou no país 13,1 milhões de dólares. Austrália e a terra natal do ABBA, a Suécia, levantaram 5,2 milhões e 1,7 milhão de dólares, respectivamente. A renda de "As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian" subiu para 216,5 milhões de dólares fora da América do Norte, com 11 milhões de dólares em 33 países no final de semana. A animação "Wall-E" arrecadou 7,5 milhões em 12 mercados, enquanto estréia gradualmente pelo mundo, terminando em dezembro, no Japão. O épico de guerra "Red Cliff", de John Woo, levantou estimados 20,8 milhões de dólares de seis mercados. O thriller de Angelina Jolie "O Procurado" arrecadou 9,2 milhões de dólares, levantando seu total internacional para 80,5 milhões. "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" chegou à surpreendente marca de 440,8 milhões de dólares, tendo recebido 5,3 milhões em 44 mercados no final de semana.