Halle Berry sofre ferimento na cabeça em set de filmagem

"Ela teve alta e continuará na produção como planejado", disse a assessora Meredith O'Sullivan em um email.

Berry, de 45 anos, está participando das filmagens de "The Hive", um thriller dirigido por Brad Anderson, com Abigail Brelin.

Uma ambulância levou Berry do set de filmagens, no centro de Los Angeles, para o Cedars-Sinai Medical Center, e o set foi fechado, relatou o site de notícias X17. Uma porta-voz do hospital não quis dizer se Berry foi tratada ali.

Barry bateu a cabeça nas luzes do set no filme "Mulher-Gato", de 2004, mas não se machucou com gravidade, de acordo com o IMDb.com, um centro de dados sobre cinema.

(Reportagem de Daniel Trotta)