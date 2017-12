Halle Berry recebe estrela na Calçada da Fama A atriz americana Halle Berry, de 40 anos, premiada com um Emmy, um Globo de Ouro e um Oscar, finalmente ganhou um lugar na famosa Calçada da Fama de Hollywood. Com lágrimas nos olhos, a atriz recebeu a estrela de número 2.333 na terça-feira, 3, em uma cerimônia realizada em frente ao Teatro Kodak, como é praxe. "Estou muito emocionada", disse ela. "Logo que vi a multidão de fãs e meus amigos aqui comecei a chorar". Halle Berry foi a primeira mulher negra a receber o prêmio máximo da Academia de Cinema de Hollywood, o Oscar, pela atuação em A Última Ceia (2001), filme que protagonizou ao lado de Billy Bob Thornton. Ela também obteve um Emmy e um Globo de Ouro pelo trabalho em Dorothy Dandridge - O Brilho de uma Estrela (1999). A estrela atuou ainda em um dos filmes da série James Bond, 007 - Um Novo Dia para Morrer, com Pierce Brosnan, em 2003. A cena marcante do filme é quando ela sai do mar com um biquíni laranja de cinto branco, em uma homenagem à Ursula Andress, quando usou um biquíni branco no clássico 007 Contra o Satânico Dr. No (1962). Halle poderá ser vista em breve nas telonas ao lado do astro Bruce Willis. Os dois estrelam A Estranha Perfeita , filme que estréia nos Estados Unidos no próximo dia 13. A atriz revelou recentemente, em entrevista à revista americana Parade, que tentou se suicidar após o fracasso de seu casamento com o jogador de beisebol David Justice. "A fama é difícil em um relacionamento. O homem pode se sentir diminuído", disse Halle. Ela contou que após o incidente teve de "reprogramar minha vida e ver o que havia de bom em mim". Halle casou-se uma segunda vez com o cantor Eric Benet, com viveu uma relação tumultuada, e atualmente vive com o modelo canadense Gabriel Aubry, dez anos mais novo do que ela.