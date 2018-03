Halle Berry processa paparazzi que tiraram fotos da filha

Halle Berry apresentou um processo contra os paparazzi que fotografaram sua filha de quatro meses, Nahla Ariela Aubry. A atriz acusa os fotógrafos de entrar em sua casa para conseguir as imagens, informou a imprensa local na segunda-feira, 28. As imagens de Nahla apareceram posteriormente publicadas em vários sites e duas revistas nas quais se dizia que os retratos foram obtidos em Los Angeles. Halle, ganhadora do Oscar por A Última Ceia (2001) se queixou publicamente do comportamento dos paparazzi, que, em sua opinião, "foram longe demais". "Eu aceitei o fato de que minha carreira como atriz me transformou em uma figura pública, mas meu bebê não tomou esta decisão, e até que o faça farei de tudo para mantê-la afastada do público", assegurou a atriz. A distribuição das fotografias foi feita pela empresa Fame, que as vendeu às revistas Touch Weekly e Life and Style. Halle pediu que as imagens foram retiradas não só das revistas, mas também da internet. Nahla é a primeira filha da atriz com o modelo Gabriel Aubry.