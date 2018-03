"Half Moon" e "Mon Fils a Moi" ganham a Concha de Ouro Os filmes "Half Moon", do cineasta curdo-iraniano Bahman Ghobadi e "Mon Fils a Moi", do francês Martial Fougeron, ganharam neste sábado a Concha de Ouro no 54.º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. O ator Juan Diego levou para casa a Concha de Prata por "Vete de Mí" e a atriz francesa Nathalie Baye pela atuação em "Mon Fils a Moi". O prêmio de melhor diretor foi para o norte-americano Tom DiCillo por "El Camino de San Diego", filme do argentino Carlos Sorín. Os longas espanhóis "Lo que sé de Lola", de Javier Rebollo, y "Las Vidas de Celia", de Antonio Chavarrías, decepcionaram e não foram premiados em nenhuma categoria.