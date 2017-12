Hackers roubam 1ª versão do roteiro do novo James Bond

LONDRES - A primeira versão do roteiro do novo filme de James Bond, Spectre, que estreará no final do próximo ano, foi roubada por hackers, informou neste domingo a produtora do longa, Eon Productions. Os produtores indicaram que o roubo aconteceu em um ataque cibernético a Sony no último mês de novembro e temem que o roteiro do novo filme do agente 007 seja divulgado na internet.

"A Eon Productions se inteirou esta manhã que uma primeira versão do roteiro do novo filme de Bond, Spectre, está entre o material roubado e tornado público ilegalmente por hackers que se infiltraram no sistema informático do Sony Pictures Entertainment (distribuidora)", afirma um comunicado dos produtores.

"A Eon Productions teme que terceiras partes que receberam o roteiro roubado queiram publicá-lo", acrescenta a nota. A filmagem de "Spectre" começou na semana passada em Londres depois da divulgação do nome do novo filme.

A produção, que estreará em 23 de outubro de 2015, será o quarta protagonizada pelo ator britânico Daniel Craig, após Cassino Royale, Quantoum of Solace e Operação Skyfall, enquanto uma das 'bond girls' será a atriz italiana Mónica Bellucci, e o papel de vilão estará a cargo do ator austríaco Christoph Waltz.