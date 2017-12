Gwyneth Paltrow planeja adotar bebê de Nova York

A atriz norte-americana Gwyneth Paltrow e seu marido, o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, planejam adotar um bebê, segundo informou nesta quarta-feira, 13, o tablóide inglês Daily Mirror. No entanto, ao invés de seguirem os passos de celebridades como Madonna e Angelina Jolie, que adotaram seus filhos em países de terceiro mundo, Gwyneth e Martin querem buscar uma criança nascida em algum bairro de Nova York. "Podemos adotar uma criança do Brooklyn. Nenhum bebê necessita mais que o outro", disse a protagonista dos filmes Emma (1996) e Shakespeare Apaixonado (1998). "As pessoas que têm muito às vezes sentem que devem dar muito também", acrescentou. "Meu marido quer adotar. Estou aberta a todas as opções", concluiu.