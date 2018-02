Gwyneth Paltrow estreia na música country em novembro

A atriz Gwyneth Paltrow, ganhadora de um Oscar, vai estrear como cantora de música country no próximo mês na cerimônia de entrega dos prêmios Country Music Awards, anunciaram a emissora ABC e a Associação de Música Country.

Paltrow, que revelou seus talentos musicais no filme Duets (2000) quando canta Cruisin' de Smokey Robinson, apresentará a música tema de seu próximo filme Country Strong. Na produção, ela interpreta uma cantora de música country em decadência.

Paltrow se unirá a Vince Gill em sua apresentação ao vivo no Country Music Awards que será realizado em Nashville, no dia 10 de novembro. Country Strong também conta com o Tim McGraw no elenco, e estreia nos cinemas norte-americanos no final de dezembro.

Paltrow, de 38 anos, é casada com o vocalista do Coldplay Chris Martin, e será uma convidada especial na comédia musical de TV Glee.

A atriz interpretará uma professora substituta que se apaixona pelo líder do coral da escola Will Schuester, e deve cantar 3 ou 4 solos no episódio que vai ao ar em meados de novembro.

Paltrow ganhou um Oscar por seu papel em Shakespeare Apaixonado em 1998.