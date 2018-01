Guy Ritchie diz que ama Madonna, mas a acha 'uma retardada'

O diretor de filmes como "Snatch" (Porcos e Diamantes), de 2000, e "Sherlock Holmes", que chegará às salas dos Estados Unidos no Natal, fez as declarações em uma entrevista à revista "Esquire".

Ritchie não deixou dúvidas sobre a grande admiração por Madonna, com quem foi casado por sete anos, e afirmou que ela continuará sendo a rainha do pop, apesar das tentativas de aspirantes mais jovens.

"Eu ainda a amo, mas ela é retardada", disse na entrevista. "Quero deixar tudo bem entendido. Ela faz com que as coisas aconteçam. Põe a Madonna com qualquer jovem de 23 anos e ela trabalhará mais, dançará melhor e atuará melhor que qualquer uma", complementou com elogios Ritchie.

Segundo a revista "People", isso não é suficiente para que Ritchie inclua canções de sua ex-mulher no repertório de seu iPod.

O cineasta, de 41 anos, contou na entrevista que sempre viu Madonna como sua esposa, não como uma celebridade.

"Quando vinha a Londres, era uma londrina a mais. Ninguém a incomodava. Não importava quem era. Era minha esposa", comentou o diretor.

Ritchie também comentou sobre a escolha de Madonna como protagonista do filme "Swept Away" (Destino Insólito), de 2002, fracasso de crítica e público.

"O filme não é acessível a todo mundo, e há uma confusão porque a Madonna é a atriz", afirmou.