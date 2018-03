Guy Pearce vive mágico Houdini em 'Atos que Desafiam a Morte'

Mágico famoso do começo do século 20, além de ator, roteirista e diretor de filmes, Harry Houdini é o protagonista da produção anglo-australiana Atos que Desafiam a Morte, que tem estréia nacional naesta sexta-feira, 28. Veja também: Trailer de 'Atos que Desafiam a Morte' O enredo do filme da diretora australiana Gillian Armstrong (Adoráveis Mulheres) concentra-se no período final da vida de Houdini, que morreu em 1926, ainda no auge de seu sucesso. Nele, o mágico (interpretado por Guy Pearce, de Amnésia) está em sua ultima excursão pela Europa (1926). Além dos seus shows de mágica, ele promove uma campanha sombria: quem acertar o que sua mãe disse a ele antes de morrer, por meio de um contato com o espírito da falecida, receberá a quantia de US$ 10 mil - uma pequena fortuna para a época. Quando chega a Edimburgo, Escócia, ele é surpreendido pelos encantos da vidente impostora Mary McGarvie (Catherine Zeta-Jones) e sua filha Benji (Saoirse Ronan). Embora desconfie das habilidades da moça, Houdini chama a imprensa para provar que o paranormal existe e que será registrado. Enquanto o dia da prova não chega, a aproximação dos protagonistas leva a um previsível romance, mas também a uma descoberta inesperada. Apesar de bem-produzido, o filme tem uma conclusão um tanto decepcionante, abrindo um leque de interpretações um pouco bizarras sobre a relação do mágico com a mãe.