Gustavo Dudamel rege dois temas de ‘Star Wars’

O fã que se recobrar da emoção e dar uma espiada atenta aos créditos finais de Guerra nas Estrelas: O Despertar da Força vai descobrir um nome conhecido da música erudita: o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, que surge como regente convidado.

É ele quem conduz as canções de abertura e encerramento do filme, a convite do autor da trilha sonora, o venerado John Williams, ganhador de cinco Oscars, além de 49 indicações. “Quando ele me convidou, acreditei que estivesse brincando”, disse Dudamel ao jornal Los Angeles Times. “John tem um maravilhoso senso de humor e, por isso, achei que estivesse me pregando uma peça. Mas, não só era verdade como eu não podia contar para ninguém.”

Diretor musical da Filarmônica de Los Angeles desde 2009, Dudamel tornou-se mundialmente conhecido pelo trabalho chamado de “Sistema”, projeto venezuelano de formação de instrumentistas que deu novo vigor à música erudita.

Ele gravou as duas composições no dia 12 de outubro, no estúdio da Sony, e sua chegada surpreendeu não apenas os músicos como também os advogados da Disney, convidados para a sessão. Os temais temas foram conduzidos no período de seis meses por Williams, autor da trilha de todos os filmes da série Guerra nas Estrelas.

“John Williams é o Mozart dos tempos atuais”, acredita Dudamel. “Impossível traduzir em palavras a emoção que senti quando segurei pela primeira vez a partitura criada por ele, transbordando de beleza em sua escrita. Ele é um gênio.”

Além de Dudamel, outro músico de origem latina participa de O Despertar da Força: o americano de origem porto-riquenha Lin-Manuel Miranda. É dele a nova versão da música para a cena da cantina. O convite partiu do diretor J.J. Abrahms, que gostou da performance de Miranda no musical Hamilton. A trilha, de dois minutos, é recheada por ritmos caribenhos.