Guillermo del Toro vai dirigir filme de terror para Miramax

Guillermo del Toro, o diretor de Hellboy 2, vai produzir com a Miramax um remake do telefilme de terror Don't Be Afraid of the Dark (que no Brasil ganhou o título Criaturas da Noite). O ilustrador e autor de quadrinhos Troy Nixey fará sua estréia na direção de um longa com a adaptação do terror de 1973, que ganhou status de cult depois de ser lançado em vídeo e reprisado inúmeras vezes na TV. Del Toro está adaptando o roteiro de Nigel McKeand com Matthew Robbins, com quem escreveu o roteiro do horror Mutação ("Mimic"), de 1997. Don't Be Afraid of the Dark conta a história de uma menina que vai viver com seu pai e a nova namorada dele, mas encontra seres sinistros que vivem debaixo da escada. O filme ainda está em etapa inicial de produção. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento dos monstros ainda não começou, e é possível que outros produtores se unam ao projeto. Troy Nixey conquistou status cult próprio por ilustrar as HQs Batman e Matrix, além de escrever e ilustrar Trout, da Dark Horse Comics, que está em desenvolvimento na produtora independente Phoenix Pictures. (Por Gregg Goldstein, para a Hollywood Reporter)