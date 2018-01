Guillermo Del Toro será diretor de 'O Hobbit'

O cineasta mexicano Guillermo Del Toro foi confirmado como diretor do filme O Hobbit, adaptação da obra literária de Tolkien, que contará com a supervisão de Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis. Del Toro (O Labirinto do Fauno, 2006) irá à Nova Zelândia para fazer a seqüência de dois filmes, o primeiro centrado no encontro entre Hobbit e Gollum e o segundo sobre as décadas que separam o Hobbit da história de Senhor dos Anéis.